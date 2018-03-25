Pogba ile Mou arasındaki iletişim yardımcı antrenör seviyesine indi!
Manchester United’da teknik direktör Jose Mourinho ile takımın yıldız ismi Paul Pogba arasındaki iletişim kopma noktasına geldi.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre ikili birbirileriyle direkt olarak iletişim kurmuyorlar. Mourinho’nun yardımcısı Rui Faria’nın ikili arasındaki iletişimi sağladığı iddia ediliyor.
Mourinho'nun taktik anlayışından memnun olmayan Fransız yıldızın aynı zamanda devre arasında kadroya katılan Alexis Sanchez'in aldığı yıllık ücretten de rahatsızlık duyduğu belirtildi. (Ajansspor)
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