Pogba bombası! 100 milyon euro...
Real Madrid'in başına Zidane'ın yeninden getirilmesinin ardından bomba transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor.
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın Real Madrid'e gideceği yönündeki iddialar her geçen gün daha da artıyor. 2016 yılında Manchester United'a imza atmadan önce Zinedine Zidane'ın ısrarla istediği Pogba için Real Madrid'in 100 milyon Euro'yu gözden çıkarması bekleniyor.
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