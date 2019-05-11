Pochettino: Tottenham kariyerime son verebilirim
Tottenham'da menajer Mauricio Pochettino İngiliz basınına şok eden bir açıklama yaptı.
Tottenham'da menajer Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı eledikleri muhteşem maçın yakıları sürerken şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.
Geleceği hakkında konuşan Pochettino, "Tottenham kariyerimin bu bölümüne son verebilirim. Başkanla konuşacağım. Plansız yeni bölüm başlatmaya açık değilim. Son 5 yılda olduğu gibi çalışmaya devam edersek, burada kalmak için aptal olmak gerekir. Bu şekilde gidecek isek; Liverpool, Manchester City, Manchester United gibi kulüplerle yarışacağımıza inanmak safça olur." dedi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle