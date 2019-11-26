Pochettino geri dönüyor! Premier Lig...
Tottenham ile yollarını ayıran Mauricio Pochettino'nun ismi Arsenal ile anılıyor. Unai Emery'nin kredisinin tükendiğini yazan İngiliz basını, Arsenal'ın Arjantinli teknik adama teklif götürmeye hazırlandığını öne sürdü.
Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig'de Southampton ile sahasında 2-2 berabere kalan Arsenal'da teknik direktör Unai Emery'nin kredisi tükeniyor.
48 yaşındaki İspanyol teknik adamın görevine son verilmesinin an meselesi olduğunu yazan İngiliz basını, Londra ekibinin yeni teknik patronunun Mauricio Pochettino olabileceğini öne sürdü.
Ada basınında yer alan haberlerde; Arsenal yönetiminin, Arjantinli teknik adama teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi.
TARAFTAR ARADA KALDI
Olası bir Mauricio Pochettino hamlesine bir grup Arsenal taraftarı sıcak bakmıyor. Başarılı teknik adamın geçmişte yaptığı Arsenal açıklamalarını hatırlatan taraftarlar, başka bir alternatif düşünülmesini istiyor.
Bir diğer kesim ise Mauricio Pochettino'nun Tottenham'daki başarısını referans göstererek Arjantinli teknik adamın doğru isim olduğu savunuyor.
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