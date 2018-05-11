Play-off'ta gol düellosu! Erzurumspor avantajlı
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Play-Off turu ilk maçında Ümraniyespor’u konuk etti. Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanan maçta BB Erzurumspor, rakibini 4-3 mağlup etti. VAR sistemini izleyen hakem Arda Kardeşler 65’nci dakikada penaltı noktasını gösterdi.
Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibin 3. golü, Türkiye'de uygulanan ilk Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı ile verilen penaltıdan geldi.
Spor Toto 1. Lig play-off BB Erzurumspor-Ümraniyespor ilk maçında Türkiye'nin ilk defa VAR uygulandı.
Erzurumspor'un Ümraniyespor'u 4-3 yendiği maçta, ev sahibi ekip, 65. dakikada VAR kararı ile penaltı kazandı.
Erhan Çelenk'in şutunda kaleye giden top, Ümraniyesporlu Mertcan Açıl'ın elinde çarparak dışarı çıktı. Pozisyonun ardından oyunu durduran hakem Arda Kardeşler, kenara giderek pozisyonun tekrarını izledi. Kardeşler, VAR işareti yaparak ev sahibi Erzurumspor lehine penaltı kararı verdi. Vuruşu gole çeviren Mert Nobre, 65. dakikada hem Erzurumspor'u 3-2 öne geçirdi, hem VAR ile verilmiş bir kararda Türkiye'de ilk gol atan oyuncu oldu.
Ev sahibi ekibin golleri, Erhan Çelenk, Taylan Antalyalı ve Mert Nobre(2)'den gelirken, Ümraniyespor'un golleri Jean-Armel Drole(2) ve İbrahim Akdağ'dan geldi.
Ümraniyespor-BB Erzurumspor rövanş maçı 15 Mayıs saat 16.00'da oynanacak. Turu geçen ekip, Gazişehir Gaziantep-Boluspor eşleşmesinin galibi ile Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için final oynacak.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Arda Kardeşler , Serkan Ok , Aleks Taşçıoğlu
BB. ERZURUMSPOR : Hakan - Acka , Nobre , Tolga , Metin (Dk. 66 Gökhan , Burhan (Dk. 83 Demba , Hakan Arslan , Taylan (Dk. 89. Abdulkadir , Lokman , Jasmin Scuk , Erhan
ÜMRANİYESPOR: Burak - Aaron , Timur , Andreas (Dk.46 Samet , Rangelov (Dk. 89. Serdar , İbrahim , Oğuz , Cleyton (Dk. 75 Emircan , Merthan , Drole , Mücahit
GOLLER: Dk. 11 Erhan, Dk. 27 Taylan, Dk.65 (pen) ve 68 Nobre (BB. Erzurumspor) - Dk. 3-85 Drole, Dk. 58 İbrahim (pen) (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Jasmin Scuk, Nobre, Acka (BB.Erzurumspor) Oğuz, İbrahim, Rangelov (Ümraniyespor)
MAÇTAN DAKİKALAR
3’üncü dakikada sol kanattan gerçekleştirilen Ümraniyespor atağında cezasahasına yapılan ortada Drole, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
8’inci dakikada köşe vuruşu kullanan BB Erzurumspor’da kale çizgisi önünde topla buluşan Burhan’ın şutunu defans uzaklaştırdı.
11’inci dakikada Burhan’ın pasına hareketlenen Erhan, kale çizgisi önünde düzgün vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
25’inci dakikada Burhan’ın topuna Nobre ile birlikte yükselen kaleci Burak ıska geçti. Nobre kalecinin elinden düşen topa vuramadı.
27’nci dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Taylan’ın cezaalanına yaptığı ortada meşin yuvarlak doğrudan ağlarla buluştu: 2-1.
30’uncu dakikada Taylan’ın havalandırdığı topla buluşan Burhan’ın aşırma vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
48’inci dakikada sağ kanattan gelişen BB. Erzurumspor atağında yapılan ortaya iyi yükselen Erhan’ın kafa şutunu defans kornere çeldi.
58’nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Rangelov, kaleci Hakan tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim topu ağlara gönderdi: 2-2.
65’nci dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Burhan’ın sağ kanattan ortasıyla buluşan Erhan’ın şutu defanstan döndü. BB. Erzurumsporlu futbolcuların penaltı itirazı üzerine hakem Video Yardımcı Hakem Sistemi’ne başvurdu. Saha kenarına gelen hakem görüntüleri izledikten sonra penaltı noktasına gösterdi. Nobre penaltıdan takımını 3-2 öne geçirdi.
68’nci dakikada Tolga’nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Gökhan sert vurdu. Defansa çarpan topu önünde bulan Nobre takımının 4’üncü kendisinin ikinci golünü attı: 4-2.
86’ncı dakikada Ümraniyespor’un kontra atağında kaleci Hakan’ın öne çıktığını gören Drole 25 metreden düzgün bir vuruşla skoru 4-3’e getirdi.
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