Play-Off maçları ne zaman? TFF 1-2 ve 3. Lig Play-Off maç programı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
07.05.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Play-Off maçları ne zaman? TFF 1-2 ve 3. Lig Play-Off maç programı

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Play-Off maçları ne zaman? TFF 1-2 ve 3. Lig Play-Off maç programı

TFF 1-2 ve 3.ligde play off maçları, bu ligde yer alan takımlara gönül veren birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Play Off eşleşmeleri ve maç tarihlerinin açıklandığı TFF 1-2 ve 3. ligde, ilk maç 10 mayıs tarihinde oynanacak. 22 mayısta oynanacak olan son maçla birlikte ise final aşaması beklenmeye başlanacak. İşte, Play off maçları hakkında detaylı bilgiler

Play-Off maçları, TFF 1. Lig, 2 ve 3. Lig'de ligin tamamlanmasının ardından netlik kazandı. Bir üst lige çıkmak isteyen takımların mücadele edeceği play off maçları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre oynanacak. İşte, play off eşleşmeleri hakkında detaylı bilgiler

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Spor Toto 1. Lig'de son oynanan müsabakalar sonucunda 3, 4, 5 ve 6. sırada yer alan takımlar Play-Off oynamaya hak kazandı. Buna göre lig üçüncüsü Boluspor ile lig altıncısı Gazişehir Gaziantep FK, lig dördüncüsü Ümraniyespor ile de lig beşincisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşti. Lig statüsüne göre ilk maçlar 5 ve 6. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off ilk maçları 11 Mayıs 2018 Cuma, rövanş maçları ise 15 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak. Lig'de final müsabakası ise 19 Mayıs Cumartesi günü, sezon başında ilan edildiği üzere Bursa'da oynanacak.

TFF 2 ve 3. Lig'de son oynanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar Play-Off oynamaya hak kazandı. Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4 ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.

TFF 2. Lig'de müsabakalar 10, 14, 18 ve 22 Mayıs tarihlerinde, TFF 3. Lig'de ise 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final tarihleri ve final merkezleri ise daha sonra ilan edilecek.

SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF 1. MAÇLAR

11 Mayıs 2018 Cuma tarihinde oynanacak maçlar;

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR 19.00

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BOLUSPOR 21.00

SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF 2. MAÇLAR

15 Mayıs 2018 Salı tarihinde oynanacak maçlar;

ÜMRANİYESPOR - B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR 16.00

BOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 20.00

TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL 1. MAÇLAR

10 Mayıs 2018 Perşembe tarihinde oynanacak maçlar;

BEYAZ GRUP SAKARYASPOR A.Ş. - BANDIRMASPOR 19.00
ŞANLIURFASPOR - GÜMÜŞHANESPOR 19.00
KIRMIZI GRUP KEÇİÖRENGÜCÜ - MENEMEN BLD. SPOR 16.00
SİVAS BLD. SPOR - AFJET AFYONSPOR 16.00

TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR

14 Mayıs 2018 Pazartesi tarihinde oynanacak maçlar;

BEYAZ GRUP BANDIRMASPOR - SAKARYASPOR A.Ş. 16.00
GÜMÜŞHANESPOR - ŞANLIURFASPOR GÜMÜŞHANE  16.00
KIRMIZI GRUP MENEMEN BLD. SPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ 19.00
AFJET AFYONSPOR - SİVAS BLD. SPOR 19.00

TFF 3. LİG PLAY OFF YARI FİNAL 1. MAÇLAR

11 Mayıs 2018 Cuma tarihinde oynanacak maçlar;

1. GRUP 
DÜZCESPOR - BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE  16.00
BAYRAMPAŞA - KEMERSPOR 2003  16.00

2. GRUP 
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ANKARA DEMİRSPOR  16.00
TİRE 1922 SPOR - DİYARBEKİRSPOR  19.00

3. GRUP 
ELAZİZ BLD. SPOR - TARSUS İDMAN YURDU 16.00
KIZILCABÖLÜKSPOR - SULTANBEYLİ BLD. SPOR  19.00

TFF 3. LİG PLAY OFF YARI FİNAL 2. MAÇLAR

15 Mayıs 2018 Salı tarihinde oynanacak maçlar;

1. GRUP 
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE - DÜZCESPOR 16.00
KEMERSPOR 2003 - BAYRAMPAŞA  19.00

2. GRUP 
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - TCDD ANKARA DEMİRSPOR 16.00
DİYARBEKİRSPOR - TİRE 1922 SPOR  16.00

3. GRUP 
TARSUS İDMANYURDU - ELAZİZ BLD. SPOR 19.00
SULTANBEYLİ BLD. SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR 16.00

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