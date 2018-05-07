Play-Off maçları ne zaman? TFF 1-2 ve 3. Lig Play-Off maç programı
TFF 1-2 ve 3.ligde play off maçları, bu ligde yer alan takımlara gönül veren birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Play Off eşleşmeleri ve maç tarihlerinin açıklandığı TFF 1-2 ve 3. ligde, ilk maç 10 mayıs tarihinde oynanacak. 22 mayısta oynanacak olan son maçla birlikte ise final aşaması beklenmeye başlanacak. İşte, Play off maçları hakkında detaylı bilgiler
Play-Off maçları, TFF 1. Lig, 2 ve 3. Lig'de ligin tamamlanmasının ardından netlik kazandı. Bir üst lige çıkmak isteyen takımların mücadele edeceği play off maçları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre oynanacak. İşte, play off eşleşmeleri hakkında detaylı bilgiler
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Spor Toto 1. Lig'de son oynanan müsabakalar sonucunda 3, 4, 5 ve 6. sırada yer alan takımlar Play-Off oynamaya hak kazandı. Buna göre lig üçüncüsü Boluspor ile lig altıncısı Gazişehir Gaziantep FK, lig dördüncüsü Ümraniyespor ile de lig beşincisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşti. Lig statüsüne göre ilk maçlar 5 ve 6. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off ilk maçları 11 Mayıs 2018 Cuma, rövanş maçları ise 15 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak. Lig'de final müsabakası ise 19 Mayıs Cumartesi günü, sezon başında ilan edildiği üzere Bursa'da oynanacak.
TFF 2 ve 3. Lig'de son oynanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar Play-Off oynamaya hak kazandı. Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4 ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.
TFF 2. Lig'de müsabakalar 10, 14, 18 ve 22 Mayıs tarihlerinde, TFF 3. Lig'de ise 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final tarihleri ve final merkezleri ise daha sonra ilan edilecek.
SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF 1. MAÇLAR
11 Mayıs 2018 Cuma tarihinde oynanacak maçlar;
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR 19.00
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BOLUSPOR 21.00
SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF 2. MAÇLAR
15 Mayıs 2018 Salı tarihinde oynanacak maçlar;
ÜMRANİYESPOR - B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR 16.00
BOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 20.00
TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL 1. MAÇLAR
10 Mayıs 2018 Perşembe tarihinde oynanacak maçlar;
BEYAZ GRUP SAKARYASPOR A.Ş. - BANDIRMASPOR 19.00
ŞANLIURFASPOR - GÜMÜŞHANESPOR 19.00
KIRMIZI GRUP KEÇİÖRENGÜCÜ - MENEMEN BLD. SPOR 16.00
SİVAS BLD. SPOR - AFJET AFYONSPOR 16.00
TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR
14 Mayıs 2018 Pazartesi tarihinde oynanacak maçlar;
BEYAZ GRUP BANDIRMASPOR - SAKARYASPOR A.Ş. 16.00
GÜMÜŞHANESPOR - ŞANLIURFASPOR GÜMÜŞHANE 16.00
KIRMIZI GRUP MENEMEN BLD. SPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ 19.00
AFJET AFYONSPOR - SİVAS BLD. SPOR 19.00
TFF 3. LİG PLAY OFF YARI FİNAL 1. MAÇLAR
11 Mayıs 2018 Cuma tarihinde oynanacak maçlar;
1. GRUP
DÜZCESPOR - BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 16.00
BAYRAMPAŞA - KEMERSPOR 2003 16.00
2. GRUP
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ANKARA DEMİRSPOR 16.00
TİRE 1922 SPOR - DİYARBEKİRSPOR 19.00
3. GRUP
ELAZİZ BLD. SPOR - TARSUS İDMAN YURDU 16.00
KIZILCABÖLÜKSPOR - SULTANBEYLİ BLD. SPOR 19.00
TFF 3. LİG PLAY OFF YARI FİNAL 2. MAÇLAR
15 Mayıs 2018 Salı tarihinde oynanacak maçlar;
1. GRUP
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE - DÜZCESPOR 16.00
KEMERSPOR 2003 - BAYRAMPAŞA 19.00
2. GRUP
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - TCDD ANKARA DEMİRSPOR 16.00
DİYARBEKİRSPOR - TİRE 1922 SPOR 16.00
3. GRUP
TARSUS İDMANYURDU - ELAZİZ BLD. SPOR 19.00
SULTANBEYLİ BLD. SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR 16.00
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