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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
13.06.2019 - 06:00, Son Güncelleme:

Play-off final serisi Ataşehir'e 1-1 taşındı! iddaa'da üçüncü maçta öne çıkan...

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Play-off final serisi Ataşehir'e 1-1 taşındı! iddaa'da üçüncü maçta öne çıkan...

Kritik eksikleri olan Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem'de ilk maçı farklı kazanıp seride saha avantajını eline geçirmişti. İkinci maçı uzatmada kazanan Anadolu Efes moral depoladı! Üçüncü maç öncesi öne çıkanlara göz atalım...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES

- TBSL play-off final serisinin ilk maçının ikinci yarısında fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, üçüncü periyot rakibi Anadolu Efes'e sadece 4 sayı izni vermiş, maçı da 73-56 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

- Sarı lacivertliler bu galibiyetle hem seride 1-0 öne geçmiş, hem de saha avantajını eline geçirmişti.

- Serinin ikinci maçında, ikinci periyotta bir ara 16 sayıya kadar farkı çıkarttılar ama uzatma sonunda kazanan Anadolu Efes, seriyi Ataşehir'e 1-1 taşımayı başardı.

- Fenerbahçe'de Ennis ve Lauvergne, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Datome, Green ve Vesely’nin ise tedavi süreçleri devam ediyor.

- Maç sonunda Kostas Sloukas'ın babasının vefat haberi sarı-lacivertli camianın canını sıktı. Yunan guard için "oynamayacak" bilgisi henüz geçilmedi...

- Anadolu Efes cephesinde ise Başantrenör Ergin Ataman, ikinci maçta sürpriz bir kararla Moerman'ı tribüne yollayıp Motum ile karşılaşmayı oynadı.

- Vasilije Micic de ilk maçtaki tutuk görüntüsünün ardından 30 sayıyla patlama yaptı ve galibiyetin mimarı oldu.

Play-off final serisi Ataşehire 1-1 taşındı iddaada üçüncü maçta öne çıkan...

MİSLİ.COM ÜYELERİ "F.BAHÇE BEKO" DİYOR!

iddaa oyuncuları "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes" karşılaşmasına hem handikaplı, hem de handikapsız seçeneklerle bahis yapabilecek. TEK MAÇ fırsatı da cabası!

798 kodlu "handikaplı" oyunda İY1 seçeneği öne çıkarken, 817 kodlu "handikapsız" oyunda ise "Fenerbahçe Beko kazanır" seçeneğine yoğunlaşılmış durumda...

iddaa, Fenerbahçe Beko'nun normal süreyi kazanmasını 1,25 olarak açıkladı.

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