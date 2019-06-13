Play-off final serisi Ataşehir'e 1-1 taşındı! iddaa'da üçüncü maçta öne çıkan...
Kritik eksikleri olan Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem'de ilk maçı farklı kazanıp seride saha avantajını eline geçirmişti. İkinci maçı uzatmada kazanan Anadolu Efes moral depoladı! Üçüncü maç öncesi öne çıkanlara göz atalım...
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES
- TBSL play-off final serisinin ilk maçının ikinci yarısında fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, üçüncü periyot rakibi Anadolu Efes'e sadece 4 sayı izni vermiş, maçı da 73-56 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.
- Sarı lacivertliler bu galibiyetle hem seride 1-0 öne geçmiş, hem de saha avantajını eline geçirmişti.
- Serinin ikinci maçında, ikinci periyotta bir ara 16 sayıya kadar farkı çıkarttılar ama uzatma sonunda kazanan Anadolu Efes, seriyi Ataşehir'e 1-1 taşımayı başardı.
- Fenerbahçe'de Ennis ve Lauvergne, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Datome, Green ve Vesely’nin ise tedavi süreçleri devam ediyor.
- Maç sonunda Kostas Sloukas'ın babasının vefat haberi sarı-lacivertli camianın canını sıktı. Yunan guard için "oynamayacak" bilgisi henüz geçilmedi...
- Anadolu Efes cephesinde ise Başantrenör Ergin Ataman, ikinci maçta sürpriz bir kararla Moerman'ı tribüne yollayıp Motum ile karşılaşmayı oynadı.
- Vasilije Micic de ilk maçtaki tutuk görüntüsünün ardından 30 sayıyla patlama yaptı ve galibiyetin mimarı oldu.
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