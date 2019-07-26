Planlar değişti, Mariano Galatasaray'da kalıyor
Galatasaray’daki yabancı kontenjan sorunu nedeniyle sağ bek Mariano ile de yolların ayrılabileceği, Brezilya ekiplerinin talip olduğu tecrübeli futbolcunun kulübe veda edebileceği iddia edilmişti.
Ancak Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim’in Mariano, Şener ve Linnes’in yer aldığı sağ bek alternatiflleri arasında en çok Brezilyalı futbolcuyu beğendiği belirtildi.
Mariano’nun kamptaki performansıyla arkadaşları ile uyumunu da göz önüne alan Fatih Terim, Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki sezon kadroda olmasını istiyor. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray’da 39 maçta forma giymişti.
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