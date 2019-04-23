Pistons'ı süpüren Bucks, 18 yıl sonra konferans yarı finaline çıktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPistons'ı süpüren Bucks, 18 yıl sonra konferans yarı finaline çıktı!
GeriBasketbol Pistons'ı süpüren Bucks, 18 yıl sonra konferans yarı finaline çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AFP
23.04.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Pistons'ı süpüren Bucks, 18 yıl sonra konferans yarı finaline çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pistons'ı süpüren Bucks, 18 yıl sonra konferans yarı finaline çıktı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 127-104 yenen Milwaukee Bucks, play-off ilk tur serisini 4-0 kazandı.

Milwaukee Bucks, Detroit Pistons'a konuk olduğu Doğu Konferansı play-off ilk tur 4. karşılaşmasından 127-104 galip ayrıldı ve seriyi 4-0 üstünlükle tamamladı.

2001'den bu yana ilk kez play-off'larda tur atlayan Bucks, konferans yarı finalinde Boston Celtics'in rakibi oldu.

Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 41 sayıyla play-off kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Khris Middleton 18 sayı, Eric Bledsoe 16 sayı, 5 asist ve Ersan İlyasova 4 sayı, 9 ribaunt, 3 asist üretti.

Pistons'ta Reggie Jackson'ın 26 sayı, 7 asist, Blake Griffin'in 22 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Andre Drummond'ın 15 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Jazz ilk galibiyetini aldı

Utah Jazz, Houston Rockets'a karşı 3-0 geride olduğu Batı Konferansı play-off ilk tur serisinin 4. karşılaşmasını 107-91 kazanarak seriyi 3-1'e getirdi.

Ev sahibi Jazz'da Donovan Mitchell, 19'u son çeyrekte 31 sayı attı. Jae Crowder 23 sayı, Ricky Rubio da 18 sayı, 11 asistle oynadı.

Rockets'ta James Harden 30 sayı, Chris Paul ise 23 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla mücadele etti.

Serinin 5. maçı Houston'da oynanacak. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Pistonsı süpüren Bucks, 18 yıl sonra konferans yarı finaline çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Pistons'ı süpüren Bucks, 18 yıl sonra konferans yarı finaline çıktı!

Bülent Korkmaz rekor kırdı! 6 yıl sonra bir ilk...

Trabzonspor için Romanya’dan Tandia iddiası

Ali Koç'tan Yanal ve futbolculara sitem! Tolgay Arslan...