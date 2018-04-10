Pirlo, Juventus'un tur şansını değerlendirdi. Futbolda...
Coppa Italia'nın tanıtımı için İtalya'da olan Andrea Pirlo, MilanNews'e Juventus'un tur şansını değerlendirdi.
"Futbolda her şey olabilir." diyerek sözlerine başlayan Andrea Pirlo, "Denemekten bir şey kaybetmezsiniz. Turu geri getirmek zor gözüküyor ama denemek zorundasınız. Bernabeu korkutucu değil. Bu tarz maçlarda korkamazsınız, sadece eğlenmeye odaklanmalısınız." açıklamasını yaptı.
"Bu tip maçlardan önce aklınızdan sürekli güzel düşünceler geçer, hayallerinizin gerçek olmasını umarsınız." diyerek sözlerini noktaladı.
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