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Pique'den sürpriz imza!

Barcelona, Gerard Pique'nin sözleşmesini 2022 Haziran'ına kadar uzattı. Sözleşme fesih bedeli ise 500 milyon Euro olarak belirlendi.

Hürriyet Haber
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Barcelona, ismi takımla özdeşleşen isimlerden Gerard Pique'nin sözleşmesini 2022 Haziran'ına kadar uzattı. 2019'da bitecek sözleşmesi üç yıl daha yenilenen Pique, 4 yıl daha Katalan ekibinin formasını giyecek.

Sözleşme fesih bedeli 500 milyon Euro olarak belirlenen Pique için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.

Barcelona'ya 1997'de 10 yaşında katılan ve La Masia'dan mezun olan Pique, 2004'te Manchester United yolunu tuttu. Zaragoza'da bir yıl kiralık oynayan başarılı defans oyuncusu, 2008 yazında Guardiola'nın Barcelona'sıyla eski takımına döndü.

Barcelona'da takımın kilit isimlerinden biri olan ve 421 maça çıkan Pique, Katalan deviyle 3 Şampiyonlar Ligi, 6 La Liga, 5 Kral Kupası ve İspanya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası ve 3 de Dünya Kulupler Kupası olmaz üzere toplam 25 kupa sevinci yaşadı. (Ntv Spor)

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