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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Kaynak: Football Espana / Foto: Reuters
08.01.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Pique'den sonra Messi ve Fabregas da...

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Pique'den sonra Messi ve Fabregas da...

Gerard Pique'nin şirketi Kosmos Grubu'nun geçtiğimiz hafta satın alma işlemlerini tamamladığı FC Andorra kulübüne, yeni ortaklar geldi.

Tenis, e-spor, video oyunları, gözlük, izotonik içecek ve organik hamburger işlerinde olan Gerard Pique'nin şirketi, Kosmos Grubu, FC Andorra'nın devir teslim işlemlerini geçtiğimiz hafta tamamladı.

Diari d'Andorra'nın haberine göre, Pique'nin satın aldığı FC Andorra kulübünün iki yeni ortağı daha oldu. La Masia günlerinde beraber olduğu Lionel Messi ve Cesc Fabregas da kulübün hisselerinden alım gerçekleştirdi. 

İspanya'nın 5. kademesinde (Primera Catalana) mücadele eden FC Andorra'nın teknik kadrosunda ise Barcelona'nın eski oyuncuları Gabri Garcia ve Albert Jorquera yer alıyor.

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