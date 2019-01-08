Pique'den sonra Messi ve Fabregas da...
Gerard Pique'nin şirketi Kosmos Grubu'nun geçtiğimiz hafta satın alma işlemlerini tamamladığı FC Andorra kulübüne, yeni ortaklar geldi.
Tenis, e-spor, video oyunları, gözlük, izotonik içecek ve organik hamburger işlerinde olan Gerard Pique'nin şirketi, Kosmos Grubu, FC Andorra'nın devir teslim işlemlerini geçtiğimiz hafta tamamladı.
Diari d'Andorra'nın haberine göre, Pique'nin satın aldığı FC Andorra kulübünün iki yeni ortağı daha oldu. La Masia günlerinde beraber olduğu Lionel Messi ve Cesc Fabregas da kulübün hisselerinden alım gerçekleştirdi.
İspanya'nın 5. kademesinde (Primera Catalana) mücadele eden FC Andorra'nın teknik kadrosunda ise Barcelona'nın eski oyuncuları Gabri Garcia ve Albert Jorquera yer alıyor.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle