Pique espor ligi kuruyor!

Uzun zamandır espor üzerine çalışmalar yapan ve bunun için bir şirket kuran Pique bu kez dünya çapında bir organizasyonun baş aktörü olmaya hazırlanıyor.

Şirketi eFootball Pro ile birlikte dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Konami arasında ortaklık kuran Pique, espor futbol ligi kuracak. Dünya çapında bir organizasyon kuracaklarını açıklayan Pique, futbolda espor kavramını daha da profesyonelleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Pique konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "amacımız futbolu geleneksel sporun kralı haline getiren her şeyi espora da yansıtmak" dedi. Organizasyonun nasıl bir formata sahip olacağı ve elektronik spor alanındaki mevcut resmi UEFA Şampiyonlar Ligi yarışması olan Konami PES Ligi ile bir ilgisi olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.