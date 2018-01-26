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Pınar Karşıyaka'ya uyarı geldi

Karşıyaka'da yeni yönetim, Pınar Karşıyakalı basketbolcularla toplantı yaparak, takımın içinde yaşanan disiplinsiz hareketler nedeniyle uyarılarda bulundu.

Hürriyet Haber
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Oyuncularla konuşan başkan Turgay Büyükkarcı, takıma sezon başından bu yana bazı sözler verildiğini ancak kendileri söz verdikleri zaman yerine getireceklerini belirtti. Murcia'yla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son maçın ardından sahada Waters ve Jones'un tartışmasına tepki gösteren Büyükkarcı, "Saha içinde olan tartışmalar Karşıyaka'yı rencide edip üzüyor. Bundan sonra tartışma olursa takımdaki herkes bedel öder" dedi.

Karşıyaka'nın marka değeri ile geleneklerinin her türlü sportif başarının üzerinde olduğunu belirten Büyükkarcı, "İlkelerimize uymamız gerekiyor. Takıma verilen sözleri tutacağız. Karşıyaka formasını giyen her oyuncuya sahip çıkacağız ama takımdan da daha fazla disiplin bekliyoruz" diye konuştu.

Büyükkarcı, Egemen ve Allen'ın sakatlığı sonrası transfere ihtiyaç duyduklarını ama ilk olarak bütçe disiplinini sağlayacaklarını belirtti. Karşıyaka, sponsor Yaşar Holding'in desteğiyle oyunculara maaş ödemesi yapacak. Bu sezon benchte yer almayan genel menajer Selim Çınar, eski görevini tam yetkiyle sürdürecek.

Pınar Karşıyakaİzmirbasketbol

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