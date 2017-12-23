« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>Pınar Karşıyaka'ya tanıdık rakip

Pınar Karşıyaka'ya tanıdık rakip

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Muratbey Uşak'ı yenerek düze çıkan Pınar Karşıyaka, yarın Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda mücadele saat 19.30'da başlayacak. Bilet fiyatları 25 TL olarak belirlendi.

Konuk Beşiktaş taraftarları iki kulüp arasındaki protokol gereği salona alınmayacak. Yeşil-kırmızılılarda yeni transferler Banic ve Allen, bu karşılaşmada ilk kez taraftarla buluşacak. Eşinin doğum yapması üzerine geçen hafta ABD'ye giden Jones da geri döndü.

Beşiktaş'ı yeşil-kırmızılılarda 4 yıl görev yaparak takıma tarihi bir şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Antrenör Ufuk Sarıca çalıştırıyor. Kartal'ın teknik ekibi de Karşıyaka patentli. Siyah-beyazlı ekipte Karşıyaka'nın şampiyon kadrosundan Jon Diebler, DJ Kennedy ve Erkan Veyseloğlu'nun yanı sıra farklı dönemlerde yeşil-kırmızılı formayı giymiş Kenan Sipahi, Samet Geyik, Can Maxim Mutaf, Muratcan Güler ile Sertaç Şanlı yer alıyor. Can Maxim, sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Ligde Karşıyaka, 11 haftada 3, zirve yarışı veren Beşiktaş ise 9 galibiyet aldı.

Basketbol Süper LigiPınar KarşıyakaBeşiktaş Sompo JapanBasketbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ