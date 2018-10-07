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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
DHA
07.10.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'ya ilk hafta şoku

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Pınar Karşıyaka'ya ilk hafta şoku

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilenen kadro, teknik heyet ve büyük umutlarla başlayan Pınar Karşıyaka, ilk hafta evinde büyük bir şok yaşadı.

İç sahadaki kalesi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, taraftarı önünde TOFAŞ'a 27 sayı farkla, 82-55 yenilen Karşıyaka, mağlubiyete üzüldü. Rakibine daha önce hazırlık maçlarında da 2 kez mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip maç sonrası parkeyi taraftarlarının protestosuyla terk etti. Konuk Tofaş ise salonda Karşıyaka taraftarının alkışlarıyla ayrıldı. Karşıyaka'da özellikle toplam 1 sayı üreten uzunlar Egemen ve İlkan ile büyük umutlarla alınıp 2 sayı atan guard Walker'ın kötü performansı eleştiri topladı.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan başkan Turgay Büyükkarcı, takımın ağır yenilgisi sonrası taraftardan sosyal medya kanalıyla özür dileyip, "Utanç verici bir maçtı, bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Tek sorumlu benim ve özür dilerim" açıklamasını yaptı. Maça 4 yabancıyla çıkmak zorunda kalan yeşil-kırmızılı ekipte Çin'deki sezonunun geç bitmesi nedeniyle hazırlık dönemini kaçıran, hasta olduğu gerekçesiyle geçen hafta gelmeyen yeni transferlerden Henry'nin bu hafta takıma katılması bekleniyor. Pınar Karşıyaka, haftaya ligde Beşiktaş'a konuk olduktan sonra FIBA Europe Cup'ta ilk maça çıkacak.

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