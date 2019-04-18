Pınar Karşıyaka'nın rakipleri finalde!
FIBA Europe Cup’a bu sezon çeyrek finalde veda eden İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka’nın iki rakibi finalde eşleşti.
Karşıyaka’yla ikinci turda aynı grupta yer alarak temsilcimizi iki maçta da yenmeyi başaran Alman ekibi Oliver Würzburg, yarı finalde Pallacanestro Varese’yi saf dışı bıraktı.
Önceki tur olan çeyrek finalde Kaf-Kaf’ı eleyen İtalyan Dinamo Sassari de UNET Holon engelini aştı.
İki takım kupanın finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.
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