Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oluyor
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 10 galibiyet, 4 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın son 16 turundaki rakibi yarın belli olacak.
İsviçre'nin Cenevre kentindeki kura çekimi saat 12.30'da başlayacak. Kaf-Kaf'ı kurada Genel Menajer Selim Çınar temsil edecek. Kurada ikinci torbada yer alan yeşil-kırmızılılar, gruplarını üçüncü sırada bitirerek üçüncü torbaya giren Yunanistan'dan AEK ve PAOK veya Fransa'dan Nanterre 92'yle eşleşecek.
Son 16'da saha avantajını elinde bulunduran temsilcimiz rakibiyle 6-7 Mart'ta deplasmanda karşılaşıp 13 veya 14 Mart'ta İzmir'de çeyrek final için rövanşa çıkacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı Play-Off hattında bitiren 8 takımın katıldığı Türkiye Kupası finalleri ve 2019 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle mart ayının ilk haftasına kadar maç yapmayacak Karşıyaka'da oyuncular Galatasaray deplasmanının ardından tatile çıktı.
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