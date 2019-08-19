Pınar Karşıyaka’nın programı yoğun
Basketbol Süper Ligi’nde sezon hazırlıklarını yenilenen kadrosuyla sürdüren Pınar Karşıyaka, yoğun bir özel maç dönemi geçirecek.
Basketbol Süper Ligi’nde sezon hazırlıklarını yenilenen kadrosuyla sürdüren Pınar Karşıyaka, yoğun bir özel maç dönemi geçirecek. İlk olarak ay sonunda Sırbistan’a gidecek yeşil-kırmızılılar, 29 Ağustos’ta FMP Belgrad ve 1 Eylül’de Megaleks’le iki hazırlık maçı oynacak. Büyükçekmece ve Galatasaray’la 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da Göl Turnuvası’na katılacak Karşıyaka, 10-14 Eylül’de Ankara Turnuvası’nda Türk Telekom, Ormanspor ve Ukrayna ekibi Dnipro’yla rakip olacak.
Karşıyaka, her sezon öncesi ev sahipliği yaptığı geleneksel Pınar Cup’ı ise 19-21 Eylül tarihleri arasında Igokea ve Büyükçekmece’nin katılımıyla düzenleyecek.
İzmir ekibi Pınar Cup’ta 20 Eylül’de Igokea, 21 Eylül’de ise Büyükçekmece’yle oynayacak. Karşıyaka’da henüz takıma katılmayan Tony Crocker 22 Ağustos’ta gelecek. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, ay-yıldızlı ekibimizdeki Metecan Birsen ve Fransa Milli Takımı’nda yer alan Amath M’Baye, Çin’deki FIBA Dünya Kupası sonrası İzmir’de olacak
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