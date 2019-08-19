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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
19.08.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka’nın programı yoğun

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Pınar Karşıyaka’nın programı yoğun

Basketbol Süper Ligi’nde sezon hazırlıklarını yenilenen kadrosuyla sürdüren Pınar Karşıyaka, yoğun bir özel maç dönemi geçirecek.

Basketbol Süper Ligi’nde sezon hazırlıklarını yenilenen kadrosuyla sürdüren Pınar Karşıyaka, yoğun bir özel maç dönemi geçirecek. İlk olarak ay sonunda Sırbistan’a gidecek yeşil-kırmızılılar, 29 Ağustos’ta FMP Belgrad ve 1 Eylül’de Megaleks’le iki hazırlık maçı oynacak. Büyükçekmece ve Galatasaray’la 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da Göl Turnuvası’na katılacak Karşıyaka, 10-14 Eylül’de Ankara Turnuvası’nda Türk Telekom, Ormanspor ve Ukrayna ekibi Dnipro’yla rakip olacak.

Karşıyaka, her sezon öncesi ev sahipliği yaptığı geleneksel Pınar Cup’ı ise 19-21 Eylül tarihleri arasında Igokea ve Büyükçekmece’nin katılımıyla düzenleyecek.

İzmir ekibi Pınar Cup’ta 20 Eylül’de Igokea, 21 Eylül’de ise Büyükçekmece’yle oynayacak. Karşıyaka’da henüz takıma katılmayan Tony Crocker 22 Ağustos’ta gelecek. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, ay-yıldızlı ekibimizdeki Metecan Birsen ve Fransa Milli Takımı’nda yer alan Amath M’Baye, Çin’deki FIBA Dünya Kupası sonrası İzmir’de olacak

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