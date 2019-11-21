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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
21.11.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'nın muhtemel rakipleri!

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Pınar Karşıyaka'nın muhtemel rakipleri!

Donar galibiyetiyle gruptaki son maçlar öncesinde liderliği garantileyen Pınar Karşıyaka, bir üst turda I Grubu'nda mücadele edecek. Toplam 4 takımın yer alacağı grupta Pınar Karşıyaka'nın olası rakipleri arasında D Grubu'nu lider bitirmesi halinde Bahçeşehir Koleji veya Romanya'dan CSM CSU, A Grubu'ndan Portekiz temsilcisi Benfica veya Hollanda'dan ZZ Leiden, G Grubu'ndan Rus ekibi Enisey veya Romanya'dan U-BT Cluj bulunuyor.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. maçında Hollanda'da Donar'ı 79-62 yenerek gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, dünkü karşılaşmanın başında bazı hatalar yapmalarına rağmen ikinci devrede çok iyi bir oyun sergilediklerini bildirdi.

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Donar galibiyetinin çok güzel ve çok önemli bir galibiyet olduğunu belirtti.

Donar karşısında bazı oyuncularından faydalanamadıklarını hatırlatan Sarıca, "Ancak sahada çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ayrıca rakibimiz de iyi bir oyun ortaya koydu. 40 dakika boyunca gerçekten sert bir maç oldu. Oyunun ilk bölümünde bazı hatalar yaptık ancak ikinci yarı gerçekten iyi bir oyun oynadık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Amath M’Baye de Donar'ın özellikle kendi sahasında fiziksel temasa dayalı bir basketbol oynadığını belirterek, "Rakibimizin fiziksel oyununa yanıt verdik ve 40 dakika boyunca sert bir oyun oynayarak galip gelmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Muhtemel rakibi arasında Bahçeşehir Koleji var

Donar galibiyetiyle gruptaki son maçlar öncesinde liderliği garantileyen Pınar Karşıyaka, bir üst turda I Grubu'nda mücadele edecek. Toplam 4 takımın yer alacağı grupta Pınar Karşıyaka'nın olası rakipleri arasında D Grubu'nu lider bitirmesi halinde Bahçeşehir Koleji veya Romanya'dan CSM CSU, A Grubu'ndan Portekiz temsilcisi Benfica veya Hollanda'dan ZZ Leiden, G Grubu'ndan Rus ekibi Enisey veya Romanya'dan U-BT Cluj bulunuyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki son maçını 27 Kasım Çarşamba günü İzmir'de Phoneix Brüksel'le yapacak.

Pınar Karşıyakanın muhtemel rakipleri

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