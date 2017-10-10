Pınar Karşıyaka'nın ilk rakibi İtalya

FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Macar ekibi Alba Fehervar'a üstünlük kurarak gruplara kalmayı başaran Pınar Karşıyaka, A Grubu'nda ilk 4 sırada yer almak için Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya), EWE Baskets (Almanya) ve Juventus Utena (Litvanya) ile mücadele edecek.

Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk maçında yarın TSİ 21.30'da İtalya'nın Sassari kentinde Dinamo Sassari ile karşılaşacak.

AVRUPA'DA 174. RANDEVU

Avrupa kupalarında 174. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 86 galibiyet, 86 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 13 bin 536 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 393 sayı gördü.

İtalyan temsilcileriyle daha önce 12 kez karşılaşan yeşil-kırmızılı ekip, bu maçlarda 4 galibiyet ve 8 yenilgi aldı.

Pınar Karşıyaka ile ilk kez karşılaşacak Dinamo Sassari, geçen sezon Beşiktaş Sompo Japan'la FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 maçı da kaybetmişti. Türk ekipleri, İtalyan temsilcisiyle çıktığı 12 maçta salondan 9 galibiyet ve 3 yenilgiyle ayrıldı.



