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Basketbol
AA
17.12.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey

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Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu ikinci maçında yarın Rusya temsilcisi Enisey'i konuk edecek.

Grubun ilk maçında Hollanda'da ZZ Leiden'i 105-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın kupanın güçlü takımlarından Rus ekibi Enisey'le saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekip Avrupa kupalarında rakibiyle daha önce oynadığı 2 müsabakayı da kazanmıştı.

Grubun diğer maçında Bahçeşehir Koleji, ZZ Leiden'i ağırlayacak.

Avrupa'da 217. randevu

Pınar Karşıyaka, Enisey karşısında Avrupa kupalarındaki 217. karşılaşmasına çıkacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 216 maçta 113 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik alırken, bu müsabakalarda 17 bin 104 sayı atıp, potasında 16 bin 749 sayı gördü.

Pınar Karşıyakanın FIBA Avrupa Kupasındaki konuğu Enisey

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