Pınar Karşıyaka hedef büyüttü

Tirfunovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alba Fehervar karşısında gruplara kalma baskısıyla maça çıktıklarını gruplara kalmanın önemli olduğunu söyledi. Hazırlık döneminde sakatlıklardan dolayı planladıkları 3-4 hazırlık maçını oynayamadıklarını kaydeden Trifunovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki önemli şey var; birincisi maçı kazanıp gruplara kalmak, ikincisi de maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmamak. Dün iyi oynamadık mı, çok iyi oynadığımızı söyleyemem, bizim istediğimiz seviyede değildi. Bazı bölümler planladığımız gibiydi. Yaşadığımız sorunlar nedeniyle B ve C planları devreye girdi. En önemli sonuç şu anda gruptayız."

Trifunovic, lisansı çıkarılamayan ve dünkü maçta ABD'li oyuncu Dustin Hogue'nin forma giyememesi nedeniyle farklı bir oyun planıyla mücadele ettiklerini, yollarına devam edecekleri A Grubu'nun ilginç, değişik ve iyi takımlardan kurulu bir grup olduğunu söyledi.

Kendisinin, kulübün ve taraftarların ne istediğini bildiğini vurgulayan Sırp başantrenör, "Saha dışındaki problemler çözülürse eminim daha iyi olacağız. Bir tane daha oyuncuya ihtiyacımız var rotasyonda. Parasal konular çözülebilirse o bize oksijen verecek ve daha rahat davranmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.