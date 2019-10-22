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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
22.10.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa serüveni başlıyor!

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Pınar Karşıyaka'nın Avrupa serüveni başlıyor!

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk karşılaşmasında yarın Belçika'da Spirou Basket'e konuk olacak.

Eleme turunda katıldığı organizasyonda İsveç'ten Boras Basket'i yenerek E Grubu'nda Hollanda'dan Donar Groningen ile Belçika'dan Spirou Basket ve Phoenix Brüksel'le yer alacak yeşil-kırmızılı ekip, grup müsabakalarına Spirou Basket deplasmanında başlayacak.

Bu sezon başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.15'te Belçika'nın Charleroi kentindeki "Spiroudome"da Spirou Basket ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon da aynı grupta yer aldığı Belçika temsilcisiyle yine grubun ilk maçında mücadele etmişti. Spirou Basket'le daha önce 2 maça çıkan Pınar Karşıyaka, 2 müsabakayı da kazanmıştı.

E Grubu'nun diğer müsabakasında Donar Groningen ile Phoenix Brüksel bugün Hollanda'da karşılaşacak.

- Avrupa'da 210. randevu

Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 210. maçına çıkacak.

İzmir ekibi, geride kalan 209 karşılaşmada 107 galibiyet, 100 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 16 bin 503 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 274 sayı gördü. 

Pınar Karşıyakanın Avrupa serüveni başlıyor

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