Pınar Karşıyaka'da yabancı krizi çözüldü

Yeşil-kırmızılıların potadaki isim sponsoru olan Yaşar Holding, 5 yabancıdan Kennedy, Waters, Jones ve Wood'a birer maaş ödemesi yaptı.
Kadrodaki yerli oyuncular ve Güney Kore temsilcisi Goyang Orions'a 100 bin dolar (358 bin TL) tutarındaki bonservisi ödenemediği için lisansı çıkarılamayan Hogue'a ise ödeme yapılmadı. Pınar Karşıyaka'da yabancılar, yönetimi maaşları ödenmediği takdirde pazar günü Anadolu Efes'le oynanacak ligin ilk maçına çıkmamakla tehdit etmişti.
Holding, kulübe sponsorluk anlaşması gereği eylül ayında vermesi gereken parayı transfer yasağı ödemelerine aktardığı için ilk maaş ödemelerini yönetimin yapmasını beklemişti.