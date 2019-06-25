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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
25.06.2019 - 19:59, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi başladı

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Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeni başantrenörü Ufuk Sarıca için imza töreni düzenlendi.

Ufuk Sarıca için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarların katılımıyla düzenlenen imza töreninde konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka'nın "muhteşem" taraftarıyla önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Karşıyaka eski günlerine dönecektir bundan hiç kuşkunuz olmasın." dedi. 

Ufuk Sarıca'ya "tekrar yuvaya hoş geldin" diyen Büyükkarcı, Sarıca ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını, bundan sonra da 10 yıl opsiyonu olduğunu kaydetti. 

Başantrenör Ufuk Sarıca da başantrenörlük ve sporculuk hayatında böyle bir imza töreninin olmadığını, tekrar Karşıyaka'da görev yapacağı için heyecan duyduğunu söyledi. 

Pınar Karşıyaka'da birçok maça çıktığını ve çok güzel günlerinin olduğunu kaydeden Sarıca, "İnşallah tekrar bunları yaşayacağız. Bu oluşumun bir kaç ayağı var ama Karşıyaka taraftarına yolladıkları binlerce mesajlar için teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. 
Ufuk Sarıca, mücadeleci bir takım kuracaklarına söz vererek, şu ifadeleri kullandı: 

"Yeni bir yapılanma, yeni bir proje bu. Biraz sabra ve çalışmaya ihtiyacımız var. Orta ve uzun vadede başarılara açık bir takım olacağız. İlk sene önemli olan iskeleti kuralım. Bunu iyi yaptığımız takdirde çok güzel günler yaşayacağımıza emimim." 

Şampiyon oldukları sezon "mavi gömlek" giydiğinin hatırlatılması üzerine Sarıca, "Mavi gömlek bizim için sembol, yeni bir şey de bulabiliriz. Yeter ki hep beraber olalım." dedi. 

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