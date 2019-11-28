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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.11.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'da sıra çeyrek finalde

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Pınar Karşıyaka'da sıra çeyrek finalde

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda üst üste 5 galibiyet alıp adını lider olarak 2. tura yazdıran Pınar Karşıyaka, gözünü önce çeyrek final, ardından final ve kupaya çevirdi.

Avrupa arenasında son 3 yıldır çeyrek finale yükselip yarı finalin kapısından dönen Kaf-Kaf, antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde bu kez basamakları tek tek çıkıp kupaya kadar yürümeyi hedefliyor. Güçlü kadrosu ve gösterdiği performansla bu sezon Europe Cup'ın en büyük favorisi görülen Karşıyaka, Sarıca yönetiminde daha önce 2013 yılında FIBA Eurochallenge Cup'ta final oynayıp şampiyonluğu 1 sayı farkla kaçırmıştı.

Sarıca yönetiminde tekrar adım adım ilerleyip kupaya kadar ulaşarak yine ilki başarmayı isteyen yeşil-kırmızılılar 2'nci Tur L Grubu'nda Hollanda ekibi ZZ Leiden, Rusya'dan Enisey Krasnoyarsk ve ülkemizden Bahçeşehir Koleji'yle rakip olacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucu ilk 2 sırayı elde eden ekiplerin çeyrek finalist olacağı grupta, Karşıyaka 11 Aralık'ta Leiden'le deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar 18 Aralık'ta Enisey'i ağırlayıp 8 Ocak'ta İstanbul'da Bahçeşehir deplasmanına çıkacak. Kaf-Kaf grup aşamasını 5 Şubat'ta yine Bahçeşehir'i evinde ağırlayıp noktalayacak.

KUPANIN EN BÜYÜK FAVORİSİ KARŞIYAKA
Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ın en güçlü takımları sıralamasında zirvede yer alıyor. FIBA'nın geçen ay açıkladığı listede Kaf-Kaf bu sezon kurduğu iddialı kadrosu ve performansıyla kupayı kazanmaya en büyük aday olarak gösterilirken 2'nci turda yeşil-kırmızılılarla aynı grupta eşleşen Enisey ise FIBA'nın duyurduğu güç sıralamasında ikinci sırada bulunuyor. Karşıyaka'nın grubunda yer alacak Bahçeşehir Koleji güç sıralamasında 5'inci sırada, Leiden ise 6'ncı sırada yer alıyor.

SARICA'DAN ALKIŞ VE UYARI
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, M'Baye'nin son saniye üçlüğüyle 93-90 kazanılan Europe Cup'taki Phoneix Brüksel maçı sonrası oyucularını kutlarken uyarmayı da ihmal etmedi. Pazar günü, sezon başından bu yana lider olduğu ING Basketbol Süper Ligi'nde dev rakibi Fenerbahçe Beko'yu koltuğu koruma mücadelesinde ağırlayacak Kaf-Kaf'ta Sarıca, "Oynadığımız basketbolun iki farklı yönü vardı. Başta çok akıcı ve çok zevkli bir basketbol oynadık ama özellikle son bölümde yaptığımız hatalar bizi maçı kaybetme noktasına getirdi. Bu hatalar üzerine özellikle de genç oyuncularımızla konuşmamız gerek. Maç ne durumda olsun ne şekilde giderse gitsin bu hataları yapmamamız lazım. Sonuçta uzun bir maraton oynuyoruz ve bu bizim için yalnızca prestij maçıydı. Grubu lider tamamladığımız için tüm takımı kutluyorum. Şimdi hedefimiz çeyrek final" dedi.

M'BAYE ÇOK MUTLU
Karşıyaka'da Phoenix Brüksel karşısında bitime 2.7 saniye kala kullanılan son hücumda attığı son saniye üçlüğüyle takımına 93-90 galibiyeti getiren Amath M'Baye kazanan taraf oldukları için mutlu olduğunu söyledi. Attığı 25 sayıyla takımın en skorer ismi olan Fransız uzun forvet, "Çok fazla mücadeleyle geçen bir maçtı. Bazı hatalar yaptık. Gerçekten iyi ve sert oynadılar. Bu yüzden onları takdir ediyorum. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Maçın sonunda kazanan taraf olduğumuz için mutluyum" diye konuştu. Bu arada, Pınar Karşıyaka'da kombine fiyatları Black Friday indirimleri kapsamında 900 TL'den 675 TL'ye çekildi.

 

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