Pınar Karşıyaka transfer yasağını kaldırma telaşı

Eski basketbolcularından Josh Carter, Justin Carter ve Juan Palacios'a FIBA kanalıyla kesinleşmiş toplam 656 bin dolar ve 15 bin euro borcu bulunan Pınar Karşıyaka, bu parayı ödemeden veya oyuncularla anlaşıp taksitlendirmeden yeni transferlerine lisans çıkartamayacak. 2 hafta sonra, 29 Eylül'de oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçına kadar sorunu çözmeyi amaçlayan yeşil kırmızılı yönetim, takımın isim sponsoru Yaşar Holding'ten destek bekliyor.

Borcun bir kısmının kulübe bu sezon aktarılacak 6 milyon TL sponsorluk ücretinden karşılanmasını isteyen holding cephesinin ise kalan bölümü için yönetimin ekstra sponsorluk, reklam, VIP kart ve kombine gelirlerinden kaynak yaratmasını önerdiği öğrenildi. Karşıyaka basketbolda, yeni sezon öncesi toplam 12 milyon TL bütçesi olan bir kadro kurmuştu.

Güçlü rakiplerle hazırlık maçları oynayıp, kamp yapmak için Slovenya'ya giden Karşıyaka'nın Nizhny Novgorod'la oynaması gereken son karşılaşma sakatların çokluğu nedeniyle iptal edildi. Slovenya'daki iki maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Pınar Karşıyaka yarın İzmir'de yeniden antrenmanalara başlayacak.