Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkeye çıkıyor! 20 yıl sonra ilk kez...
ING Basketbol Süper Ligi’nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, yarın son sıradaki Bahçeşehir Koleji deplasmanına 20 yıl sonra ilk kez sezona üst üste 7 galibiyetle başlamak için çıkacak.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki mücadele saat 13.00’te başlayacak.
Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Karşıyaka, Bahçeşehir’i de mağlup etmesi durumunda 1999-2000 sezonundaki lige 7 galibiyetle başlama rekorunu egale edecek.
Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Europe Cup’ta Phoenix Brüksel’i deplasmanda mağlup ederek moral tazeledi.
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