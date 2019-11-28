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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
28.11.2019 - 00:37, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka son saniye basketiyle kazandı

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Pınar Karşıyaka son saniye basketiyle kazandı

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda daha önce lider olarak ikinci tura çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, gruptaki 6. ve son maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Phoenix Brüksel'i 93-90 yendi.

Karşılaşmaya Bell ve Foerts'in 3 sayılık basketleriyle başlayan ve ilk 3 dakikayı 10-4 önde geçen Phoenix Brüksel, çeyreğin son 4 dakikasına 17-15 üstün girdi. M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle 8. dakika içinde 20-19 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, periyodu 26-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, 14 sayılık farka (49-35) ulaştığı devreyi 49-37 önde bitirdi.

Üçüncü periyodun başında Taylor ve Semih Erden'le aradaki farkı 16 sayıya (53-37) çıkaran Pınar Karşıyaka, 28. dakikada skoru 70-47'ye getirdi. Rakibin 13-0'lık seriyle aradaki farkı 10 sayıya indirdiği (60-70) periyodu yeşil-kırmızılı ekip, 72-60 önde tamamladı.

Son çeyrekte çok top kaybı yapan Pınar Karşıyaka önünde daha etkili bir oyun ortaya koyan konuk ekip, 36. dakikada Bell'in 3 sayılık basketiyle 80-79 üstünlük kurdu. Son bölümde Metecan Birsen'in sayılarıyla tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, son hücumda M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle müsabakadan 93-90 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alfred Jovovic (Hırvatistan), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)
Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Triche 10, Metecan Birsen 15, M'Baye 25, Morgan 18, Semih Erden 7, Yunus Sonsırma 2, Onuralp Bitim 3, Nusret Yıldırım 3
Phoenix Brüksel: Bell 17, Cumberbatch 6, Niels Foerts, Jonas Foerts 12, Jukic 8, Fairell, Bradford 18, Lichodzijewski 4, Loubry 25, Robeyns
1. Periyot: 26-19
Devre: 49-37
3. Periyot: 72-60

 

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