Pınar Karşıyaka, Rusya deplasmanında! Rakip Enisey...

Grupta ilk 4 maçını kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka, yarın konuk olacağı rakibini yendiği takdirde son maçlar öncesinde liderliğini garantileyecek.

Krasnoyarsk kentindeki Arena Sever'de oynanacak Enisey-Pınar Karşıyaka maçı TSİ 15.30'da başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, müsabaka için bugün özel uçakla Krasnoyarsk'a gidecek.

Grubun diğer maçında ise Bahçeşehir Kolej, Hollanda'da Leiden'a konuk olacak.



- Avrupa'da 220. randevu



Avrupa kupalarında 220. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 219 maçta 116 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 401 sayı atıp, potasında 16 bin 967 sayı gördü.





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