Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor! 4 sezon sonra ilk kez...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPınar Karşıyaka rakip tanımıyor! 4 sezon sonra ilk kez...
GeriBasketbol Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor! 4 sezon sonra ilk kez...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA, AA
27.10.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor! 4 sezon sonra ilk kez...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor! 4 sezon sonra ilk kez...

ING Basketbol Süper Ligi’nde deplasmanda Gaziantep Basketbol’u 83-67 yenen Pınar Karşıyaka çıkışını sürdürürken, tam 4 sezon sonra ilk kez 5 karşılaşmasını üst üste kazandı.

Son olarak 2015-2016 sezonunda art arda Büyükçekmece, Yeşilgiresun, Beşiktaş, Türk Telekom ve İstanbul BŞB’yi yenerek 5’te 5 yapan Kaf-Kaf, aynı performansı bu sezon başında gerçekleştirdi ve liderliğini korudu.

TEKSÜT Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçemkece, Fritti Ekstra Bursaspor, Sigortam.Net İTÜ ve Gaziantep Basketbol maçlarını kazanan yeşil-kırmızılılar taraftarını da mest etti.

Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde müthiş bir seri yakalayan Pınar Karşıyaka gelecek hafta ligde Türk Telekom’u konuk edecek.

UFUK SARICA: "OYNADIĞIMIZ OYUN TATMİN EDİCİYDİ..."

Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir haftayı Gaziantep Basketbol galibiyetiyle tamamladıklarını dile getirdi.

Son 4 günde 3 farklı şehirde bulunduklarını kaydeden Sarıca, Yunus Emre Sonsırma ve Tony Taylor'ın sakatlıklarına rağmen dünkü maçta forma giydiğini aktardı.

Bu şartlarda deplasmanda kazanmanın kolay olmadığını dile getiren Sarıca, şöyle konuştu:

"Oynadığımız oyun tatmin ediciydi. İlk yarı soyunma odasına daha az sayı yiyerek gidebilirdik. Maalesef rakibin dış atışlarına izin verdik. Gaziantep Basketbol da özellikle ilk yarıda yüzdeli attı ama ikinci yarıda hücumdaki akıllı oyunumuz, Semih Erden'in pota altındaki dominasyonu ve Kennedy ile Metecan Birsen'in etkinliği bize skor olarak rahatlık getirdi. Savunma kısmında ise ligin başından bu yana devam ettirdiğimiz seviyedeydik."

Ligde kolay ya da zor maç ayrımı yapmadıklarını belirten Sarıca, "Ligdeki her maç ve tüm rakipler değerli. Yepyeni bir takım olarak çok önemli üç deplasmandan galibiyet çıkartarak, liderliğimizi devam ettirdik. Tabii ki düzeltmemiz, iyileştirmemiz gereken yerler var. Bunları da zaman içinde yapacağız. İnşallah daha iyi bir takım olacağız. Tüm oyuncularımı kutluyorum. FIBA Avrupa Kupası'nda Donar Groningen ve ligde Türk Telekom ile yapacağımız iki maçı evimizde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor 4 sezon sonra ilk kez...

Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor 4 sezon sonra ilk kez...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle