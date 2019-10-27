Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor! 4 sezon sonra ilk kez...
ING Basketbol Süper Ligi’nde deplasmanda Gaziantep Basketbol’u 83-67 yenen Pınar Karşıyaka çıkışını sürdürürken, tam 4 sezon sonra ilk kez 5 karşılaşmasını üst üste kazandı.
Son olarak 2015-2016 sezonunda art arda Büyükçekmece, Yeşilgiresun, Beşiktaş, Türk Telekom ve İstanbul BŞB’yi yenerek 5’te 5 yapan Kaf-Kaf, aynı performansı bu sezon başında gerçekleştirdi ve liderliğini korudu.
TEKSÜT Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçemkece, Fritti Ekstra Bursaspor, Sigortam.Net İTÜ ve Gaziantep Basketbol maçlarını kazanan yeşil-kırmızılılar taraftarını da mest etti.
Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde müthiş bir seri yakalayan Pınar Karşıyaka gelecek hafta ligde Türk Telekom’u konuk edecek.
UFUK SARICA: "OYNADIĞIMIZ OYUN TATMİN EDİCİYDİ..."
Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir haftayı Gaziantep Basketbol galibiyetiyle tamamladıklarını dile getirdi.
Son 4 günde 3 farklı şehirde bulunduklarını kaydeden Sarıca, Yunus Emre Sonsırma ve Tony Taylor'ın sakatlıklarına rağmen dünkü maçta forma giydiğini aktardı.
Bu şartlarda deplasmanda kazanmanın kolay olmadığını dile getiren Sarıca, şöyle konuştu:
"Oynadığımız oyun tatmin ediciydi. İlk yarı soyunma odasına daha az sayı yiyerek gidebilirdik. Maalesef rakibin dış atışlarına izin verdik. Gaziantep Basketbol da özellikle ilk yarıda yüzdeli attı ama ikinci yarıda hücumdaki akıllı oyunumuz, Semih Erden'in pota altındaki dominasyonu ve Kennedy ile Metecan Birsen'in etkinliği bize skor olarak rahatlık getirdi. Savunma kısmında ise ligin başından bu yana devam ettirdiğimiz seviyedeydik."
Ligde kolay ya da zor maç ayrımı yapmadıklarını belirten Sarıca, "Ligdeki her maç ve tüm rakipler değerli. Yepyeni bir takım olarak çok önemli üç deplasmandan galibiyet çıkartarak, liderliğimizi devam ettirdik. Tabii ki düzeltmemiz, iyileştirmemiz gereken yerler var. Bunları da zaman içinde yapacağız. İnşallah daha iyi bir takım olacağız. Tüm oyuncularımı kutluyorum. FIBA Avrupa Kupası'nda Donar Groningen ve ligde Türk Telekom ile yapacağımız iki maçı evimizde oynayacağız." ifadelerini kullandı.
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