Pınar Karşıyaka oyuncuları Kiğılı mağazasını ziyaret etti
Yurt içindeki mağazalar zincirini Karşıyaka Hiltown AVM’deki mağazasıyla genişleten Kiğılı, yeni sezona keyifli bir başlangıç yaptı. İzmir’in gözdesi Karşıyaka’da yer alan ve modern mimarisiyle hizmet veren Hiltown’daki mağaza açılışına, spor dünyasının ünlü isimleri katıldı.
Birbirinden cazip kampanyaları ve eşsiz koleksiyonlarıyla tüketicinin nabzını tutan Kiğılı, yeni sezona yepyeni mağazasıyla merhaba dedi. Şıklığını önemseyen beylerin tercihi Kiğılı’nın, İzmir Hiltown AVM’de açtığı yeni mağazası birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Türkiye basketbol tarihinin başarılı isimlerinden Ufuk Sarıca ve Pınar Karşıya oyuncularının katıldığı açılışta keyifli anlar yaşandı.
BASKETBOLUN DEVLERİ KİĞILI’DA
Türkiye’de ve yurt dışında hazır giyimin öncü markası olma yolunda ilerleyen Kiğılı’nın İzmir’de açılan 11. mağazası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Karşıyakalıların beğenisine sunulan mağaza açılışına, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve ve takımı katıldı. Keyifli anlara sahne olan açılışta, yeni sezonun hit parçaları tanıtıldı. Zengin renk ve model seçenekleriyle şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan Kiğılı, İzmirlilerin vazgeçilmez tercihi olmaya devam edecek.
Türkiye’de erkek hazır giyim sektörünün oluşmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlenen aktörler arasında yer alan Kiğılı 1938’de kuruldu. Bugün Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut markalarıyla, yurtiçinde toplam 67 ilde 225 mağazada ve yurtdışında 15 ülkede 26 satış noktasında hizmet veriyor. Çağdaş, akılcı ve stil sahibi erkekler için, her günde ve her ortamda rahatça giyilebilecek şık ve konforlu parçalar yaratıyor. Müşteri memnuniyetini odağına alan uygulamaları, mağazacılık, insan kaynakları ve teknoloji alanlarında benimsediği yaratıcı ve yenilikçi bakış açısıyla, Türkiye’de hazır giyim ve moda alanında söz sahibi lider markalardan biri olarak yoluna devam ediyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle