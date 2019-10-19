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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka oyuncuları Kiğılı mağazasını ziyaret etti  

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Pınar Karşıyaka oyuncuları Kiğılı mağazasını ziyaret etti  

Yurt içindeki mağazalar zincirini Karşıyaka Hiltown AVM’deki mağazasıyla genişleten Kiğılı, yeni sezona keyifli bir başlangıç yaptı. İzmir’in gözdesi Karşıyaka’da yer alan ve modern mimarisiyle hizmet veren Hiltown’daki mağaza açılışına, spor dünyasının ünlü isimleri katıldı.

 Birbirinden cazip kampanyaları ve eşsiz koleksiyonlarıyla tüketicinin nabzını tutan Kiğılı, yeni sezona yepyeni mağazasıyla merhaba dedi. Şıklığını önemseyen beylerin tercihi Kiğılı’nın, İzmir Hiltown AVM’de açtığı yeni mağazası birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Türkiye basketbol tarihinin başarılı isimlerinden Ufuk Sarıca ve Pınar Karşıya oyuncularının katıldığı açılışta keyifli anlar yaşandı.

Pınar Karşıyaka oyuncuları Kiğılı mağazasını ziyaret etti

BASKETBOLUN DEVLERİ KİĞILI’DA

Türkiye’de ve yurt dışında hazır giyimin öncü markası olma yolunda ilerleyen Kiğılı’nın İzmir’de açılan 11. mağazası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Karşıyakalıların beğenisine sunulan mağaza açılışına, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve ve takımı katıldı. Keyifli anlara sahne olan açılışta, yeni sezonun hit parçaları tanıtıldı. Zengin renk ve model seçenekleriyle şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan Kiğılı, İzmirlilerin vazgeçilmez tercihi olmaya devam edecek.

Türkiye’de erkek hazır giyim sektörünün oluşmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlenen aktörler arasında yer alan Kiğılı 1938’de kuruldu. Bugün Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut markalarıyla, yurtiçinde toplam 67 ilde 225 mağazada ve yurtdışında 15 ülkede 26 satış noktasında hizmet veriyor. Çağdaş, akılcı ve stil sahibi erkekler için, her günde ve her ortamda rahatça giyilebilecek şık ve konforlu parçalar yaratıyor. Müşteri memnuniyetini odağına alan uygulamaları, mağazacılık, insan kaynakları ve teknoloji alanlarında benimsediği yaratıcı ve yenilikçi bakış açısıyla, Türkiye’de hazır giyim ve moda alanında söz sahibi lider markalardan biri olarak yoluna devam ediyor.

Pınar Karşıyaka oyuncuları Kiğılı mağazasını ziyaret etti

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