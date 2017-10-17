Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Marek Cmikiewicz (Polonya), Lorenzo Baldini (İtalya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Pınar Karşıyaka: Waters 15, Berke Aygündüz 3, Wood 13, Jones 22, Egemen Güven 8, Berk Uğurlu 2, Metin Türen 8, Kennedy 19, Görkem Doğan
Juventus Utena: Ireland 21, Flowers, Buterlevicius 17, Guscikas 12, Dendy 9, Bickauskis 8, Lindbom 3, Kupsas 8
1. periyot: 22-22
Devre: 42-37
3. periyot: 67-57
5 faulle çıkan: 39.15 Guscikas (Juventus Utena)
Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci periyodun 15. dakikası 30-29 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle geçildi. Jones ve Kennedy ile 8-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, son 2 dakikasına 38-29 önde girdiği devreyi, Ireland'in sayılarına rağmen 42-37 galip bitirdi.
Üçüncü periyodun başında farkı 9 sayıya (49-40) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 52-49 önde geçti. Kennedy ve Waters'ın basketleriyle son 3 dakikaya 10 sayı farkla (61-51) üstün giren Pınar Karşıyaka, periyodu 67-57 önde tamamladı.
Son periyotta etkinliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, 35. dakikayı 79-67 üstün geçtiği müsabakanın son 2 dakikasına 87-78 önde girdi. Karşılaşmadan 90-78 galip ayrılan Pınar Karşıyaka, A Grubu'ndaki ikinci maçını da kazandı.