Pınar Karşıyaka ligde kayıp!

Sezona Anadolu Efes galibiyetiyle başladıktan sonra üst üste Gaziantep Basketbol’a deplasmanda, son maçta ise Galatasaray Odeabank’a evinde yenilen yeşil-kırmızılı ekip, yaşadığı mali ve idari krizlerin etkisinden çıkamadı. İlk hafta öncesi paralarını alamayan yabancıların antrenman boykotu yaptığı Kaf-Kaf’ta son Galatasaray sınavından önce de ağustos, Eylül ve Ekim maaşları ödenmeyen yerliler boykot yaptı.

Yerli oyunculara sponsor Yaşar Holding’in desteğiyle birer maaş ödeyen Karşıyaka’da yabancıların geciken Ekim ayı maaşlarını alamadıkları takdirde çarşamba günü Avrupa’da oynanacak Ewe Baskets deplasmanına gitmeme resti çektikleri iddia edildi. Şubeden istifa eden 3 yöneticinin yerini henüz dolduramayan, Kore’den transfer edilen Dustin Hogue’un bonservisini de sezon başından bu yana alamayan Kaf-Kaf’ta başantrenör Aleksandar Trifunovic, 90-71 kaybedilen Galatasaray randevusu sonrası rotasyon eksikliğinden tekrar dert yandı.