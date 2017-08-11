Pınar Karşıyaka Kennedy ile anlaşmaya yakın

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ABD'li şutör gard David John (DJ) Kennedy ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Şimdiye kadar Berk Uğurlu, Metin Türen, Scott Wood, Jarrod Jones ve Dustin Hogue ile el sıkışan yeşil kırmızılılar, önümüzdeki günlerde DJ Kennedy'nin de işini bitirmeyi hedefliyor. 27 yaşında ve 1.98 boyundaki oyuncu, geçen sezon Çin Ligi'nde Guangzhou ve Almanya Ligi'nde Ludwigsburd'da oynadı.
DJ Kennedy, Ludwigsburd takımında 14 maçta 12.1 sayı, 6.2 ribaund, 4.1 asist ortalaması tutturdu. 2011-12'de kısa bir dönem Cleveland