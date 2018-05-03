Pınar Karşıyaka kazanmak zorunda!
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş deplasmanındaki mağlubiyetle normal sezonun son 3 haftası öncesi düşme hattının 1 galibiyet üzerinde kalan Pınar Karşıyaka, yarın Sakarya Büyükşehir Basketbol’u ağırlayacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Maçın bilet fiyatları 10 TL olarak belirlendi.
Bir an önce galip gelerek sezonu korkulu rüya görmeden bitirmeyi isteyen yeşil-kırmızılı ekip, ligde 27 maçta 10 galibiyetle 11. sırada bulunuyor. Sakarya temsilcisi, 14 galibiyetle Play-Off’u garantiledi.
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