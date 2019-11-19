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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
19.11.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, Hollanda deplasmanında! Donar'a konuk olacak...

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Pınar Karşıyaka, Hollanda deplasmanında! Donar'a konuk olacak...

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın Hollanda temsilcisi Donar'a konuk olacak.

Grupta ilk 4 maçın ardından lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, yarın 21.30'da oynanacak maçtan galibiyetle ayrılması halinde grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

Grubun diğer karşılaşmasında iki Belçika temsilcisi Spirou Basket ile Phoenix Brüksel bugün karşı karşıya gelecek.

- Avrupa'da 214. randevu

Avrupa kupalarında 214. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 213 maçta 110 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda 16 bin 827 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 532 sayı gördü. 

Pınar Karşıyaka, Hollanda deplasmanında Donara konuk olacak...

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