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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerBasketbol HaberleriPınar Karşıyaka grubu 2. tamamladı
Basketbol Pınar Karşıyaka grubu 2. tamamladı
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Basketbol
08.02.2018 - 09:09, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka grubu 2. tamamladı

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son maçında Pınar Karşıyaka, namağlup Fransız ekibi Monaco'yu 84-77 yendi. Adını daha önce son 16 turuna yazdıran Türk temsilcisi, grubu ikinci sırada tamamladı.

Pınar Karşıyaka müsabakaya Jones ve Banic'in basketleriyle 6-0'lık seriyle başlamasına rağmen konuk ekip 6. dakikada 11-10 üstünlük kurdu. Kalan bölümde Robinson ve Evans'la farkı açan Monaco, periyodu 26-18 üstün geçti.

İkinci periyodun başında farkı 10 sayıya (28-18) çıkaran Monaco, 15. dakikayı da Lacombe'un 3 sayılık basketiyle 13 sayı farkla 35-22 önde geçti. Rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren ve skoru 35-29'a taşıyan Pınar Karşıyaka, devrenin bitimine 24 saniye kala farkı 3 sayıya kadar indirdi: 37-34. Fransız temsilcisi devreyi bu skorla önde bitirdi.

Üçüncü periyodun başında Erdi'nin 3 sayılık basketiyle 37-37 eşitliği yakalayan Pınar Karşıyaka önüde konuk ekip 25. dakikayı 48-42 üstün geçti. Jones'un sayılarıyla öne geçen Pınar Karşıyaka, son 2 dakikasına 52-49 önde girdiği periyodu 59-54 galip tamamladı.

Son periyodun başında 63-56'lık üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Jones'un 3 sayılık basketiyle 34. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 69-59. Konuk ekip, Robinson'un üst üste bulduğu basketlerle 38. dakikada farkı 4 sayıya (75-71) indirse de Pınar Karşıyaka, müsabakayı 84-77 kazandı.

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