Pınar Karşıyaka grubu 2. tamamladı
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son maçında Pınar Karşıyaka, namağlup Fransız ekibi Monaco'yu 84-77 yendi. Adını daha önce son 16 turuna yazdıran Türk temsilcisi, grubu ikinci sırada tamamladı.
Pınar Karşıyaka müsabakaya Jones ve Banic'in basketleriyle 6-0'lık seriyle başlamasına rağmen konuk ekip 6. dakikada 11-10 üstünlük kurdu. Kalan bölümde Robinson ve Evans'la farkı açan Monaco, periyodu 26-18 üstün geçti.
İkinci periyodun başında farkı 10 sayıya (28-18) çıkaran Monaco, 15. dakikayı da Lacombe'un 3 sayılık basketiyle 13 sayı farkla 35-22 önde geçti. Rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren ve skoru 35-29'a taşıyan Pınar Karşıyaka, devrenin bitimine 24 saniye kala farkı 3 sayıya kadar indirdi: 37-34. Fransız temsilcisi devreyi bu skorla önde bitirdi.
Üçüncü periyodun başında Erdi'nin 3 sayılık basketiyle 37-37 eşitliği yakalayan Pınar Karşıyaka önüde konuk ekip 25. dakikayı 48-42 üstün geçti. Jones'un sayılarıyla öne geçen Pınar Karşıyaka, son 2 dakikasına 52-49 önde girdiği periyodu 59-54 galip tamamladı.
Son periyodun başında 63-56'lık üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Jones'un 3 sayılık basketiyle 34. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 69-59. Konuk ekip, Robinson'un üst üste bulduğu basketlerle 38. dakikada farkı 4 sayıya (75-71) indirse de Pınar Karşıyaka, müsabakayı 84-77 kazandı.
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