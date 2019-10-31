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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
31.10.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, Groningen'e fark attı! 16 yaşındaki Adem Bona ilk kez...

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Pınar Karşıyaka, Groningen'e fark attı! 16 yaşındaki Adem Bona ilk kez...

FIBA Europe Cup E Grubu 2’nci maçında Pınar Karşıyaka, taraftarı önünde Hollanda ekibi Donar Groningen’i 77-57 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ciprian Stoica (Romanya) (xx), Alexandre Deman (Fransa) (xx), Milosav Kaludjerovic (Karadağ) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 16, Triche (x) 2, Metecan (xx) 9, Nusret (xxx) 12, Morgan (xx) 5, Kennedy (xx) 7, M’Baye (xx) 8, Yunus (x), Onuralp (xxx) 14, Semih Erden (xx) 4, Adem Bona (x)

DONAR GRONINGEN: Hammink (xxx) 12, Koenis (xx) 6, Love (xx) 5, Thomas (xxx) 10, Willimans (xxx) 11, Dourisseau (x) 2, Vernon Taylor (x) 2, Freeman (xx) 6, McCarthy (x) 3

1’İNCİ PERİYOT: 16-11
İLK YARI: 33-27
3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-39

5 FAUL: Nusret (35.17) (Pınar Karşıyaka)

Geçen sezon aynı kupada iki kez rakip olup yenildiği rakibini taraftarı önünde mağlup eden Karşıyaka’da Taylor 16, Onuralp 14, Nusret 12 sayıyla skora katkı yaptı.

Karşıyaka’nın 16 yaşındaki Nijerya asıllı Türk yıldız adayı Adem Bona da profesyonel maçta ilk kez forma giydi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadeleyi Başkan Turgay Büyükkarcı’yla birlikte Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da izledi. Karşıyaka taraftarları, Ekmekçioğlu’nun ismi salonda anons edilince Altay lehine de tezahürat yaptı.

Maçın devre arasında İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin yaptığı vals gösterisi seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Grupta ilk 2 maçı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen temsilcimiz, haftaya Belçika’da Phoenix Brüksel’e konuk olacak.

İlk periyoda tutuk başlayıp skor üretmekte güçlük çeken Karşıyaka, son bölümdeki etkili oyunuyla 5 sayılık üstünlüğü yakaladı ve periyot 16-11 sonuçlandı. Karşılıklı basketlerle geçen 2’nci periyot sonunda soyunma odasına 33-27 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. 2’nci yarının başında Karşıyaka 4 dakika boyunca yalnız 1 sayı üretince Groningen farkı eritti. Kaf-Kaf, Morgan ve Taylor’ın devreye girmesiyle bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü yeniden eline aldı. Rakibi karşısında 8-0’lık seri yakalayan İzmir ekibi, farkı kısa sürede açıp 17 sayıya kadar çıkardı. Üçüncü periyot 56-39 Pınar Karşıyaka lehine sonuçlandı. Son periyotta da etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, salondan 77-57 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, Groningene fark attı 16 yaşındaki Adem Bona ilk kez...

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