Pınar Karşıyaka - Galatasaray Doğa Sigorta maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak, şifreli mi?
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi sekizinci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Pınar Karşıyaka - Galatasaray Doğa Sigorta maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak, şifreli mi?
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı şu an kadar ligde oynadığı 7 maçta aldığı 5 galibiyet 2 mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor. Pınar Karşıyaka ise 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lig lideri konumunda.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ligde oynadığı son mücadelede Darüşşafaka Tekfen'i konuk etti ve rakibini 78-75'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'da 17 sayı ile oynayan Ben Moore en skorer isim olurken ona 15 sayı ile Zach Auguste eşlik etti.
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Doğa Sigorta maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak, şifreli mi?
16 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak mücadele Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Sinan İşgüder, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik hakem üçlüsü yönetecek.
Son resmi maçında 7DAYS EuroCup'ta EWE Baskets Oldenburg'a konuk olan Galatasaray sahadan 79-72'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda 20 sayı ile oynayan Yiğit Arslan en skorer isim oldu. 15 sayı üreten Aaron Harrison, 12 sayı kaydeden Tai Webster çift hanelere ulaşan diğer oyuncu oldu.
Ligde oynadığı son mücadelede Bahçeşehir Koleji ile karşılaşan Pınar Karşıyaka, sahadan 72-70'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Pınar Karşıyaka'da Amath M'Baye 18, Tony Taylor 15, Brandon Triche 12 sayıyla en skorer üç isim oldu.
Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'da oynadığı 4 karşılaşmada aldığı 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile E Grubu'nda birinci sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka Europe Cup'da oynadığı son karşılaşmada Spirou Charleroi'yı konuk etti ve sahadan 92-54'lük skorla galip ayrıldı. Kennedy 15, Yunus 14, Morgan 13, Semih ve Triche 12'şer, M'Baye 11 sayıyla çift haneye çıkan isimler oldu.
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