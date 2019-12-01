Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İNG Basketbol Süper Ligi'nde aynı puana sahip olan Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko, potada ciddi bir mesaiye çıkacak. Son haftalarda aldığı kötü sonuçları unutturmaya çalışan Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka galibiyeti ile toparlanmak istiyor. Peki, Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Pınar Karşıyaka ile potada karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko, galibiyet için her şeyini ortaya koyacak. İzmir'de galibiyet için Koç Obradoviç'in önderliğinde en iyi 11'ini sahaya sürecek olan Fenerbahçe Beko, buradan iyi bir sonuç alarak liderlik koltuğuna yeniden kavuşmayı amaçlayacak. Peki, Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
PINAR KARŞIYAKA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İNG Basketbol Süper Ligi 10. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'nın konuğu olacak. 1 Aralık Pazar günü saat 17.30'da oynanacak olan mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.
ING Basketbol Süper Ligi’nde sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka, bugün şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Beko’yu zirve kapışmasında ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.30’da başlayacak. Tam 50 TL ve öğrenci 30 TL’ye satışa sunulan maç biletleri, karşılaşmada 2 gün önce tükendi. Ligde bu sezon yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde kurduğu iddialı kadroyla müthiş bir çıkış yakalayan Kaf-Kaf, 9 maçta 8 galibiyet elde etti.
Dünyaca ünlü Sırp antrenör Obradovic yönetiminde yıllardır THY Euroleague’de Final Four’un abonesi olan Fenerbahçe Beko, Avrupa’da bu sezona istediği gibi başlayamasa da ligde Pınar Karşıyaka gibi 9 haftada 8 galibiyet aldı. Fenerbahçe’yi liderlik koltuğunu korumak için ağırlayacak yeşil-kırmızılı ekip, Ufuk Sarıca görevden ayrıldıktan sonra son 3 yılda rakibini hiç yenemedi. Fenerbahçe’nin bileğini 20 Mart 2016’dan beri bükemeyen Karşıyaka, yine Sarıca yönetiminde zincir kırmaya çalışacak. Ev sahibinde sezon başından beri sakat olan Crocker forma giymeyecek, Kennedy’nin durumu maç saati netleşecek. Vesely, Kalinic, Westermann’ın sakat olduğu Fenerbahçe’de De Colo’nun durumu belirsiz.
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