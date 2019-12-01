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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
01.12.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko: 68-57

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Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko: 68-57

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki liderlik maçında sezon başından bu yana zirveden inmeyen Pınar Karşıyaka, güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu evinde yenerek koltuğunu korudu: 68-57.

 Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan maçı taraftarının büyük desteğiyle kazanıp Fenerbahçe'yi 2015-16 sezonundan sonra ilk kez mağlup eden yeşil-kırmızılılar, ligde 10 haftada 9 galibiyete ulaştı. Bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini İzmir'de alan sarı-lacivertliler ise 8 galibiyette kaldı. Kaf-Kaf'ta Morgan 19, Kennedy 16 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Karşıyaka taraftarları, maç öncesi tribünde kulübün en büyük destekçisi Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın koreografisini yaparak, "İyi ki varsın Selçuk Baba" yazılı Yaşar'ın resmini açtı. Son periyotta hakemler salındaki kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle anons yaptırdı. Maç sonrası Karşıyakalı basketbolcular galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

İlk periyotta Fenerbahçe'nin Melih'le bulduğu 3 sayılık basketlere Karşıyaka M'Baye'nin etki oyunuyla yanıt verdi. Karşılıklı basketlerle geçen periyot, Morgan'ın pota altından isabetiyle 17-15 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyodun başında iki takım da sert savunma yaptı. Taylor'la etkili olan Karşıyaka, bu bölümde üstünlüğü eline alıp farkı 11 sayıya kadar taşıdı. Fenerbahçe 10 dakikalık periyotta yalnız 10 sayı atabildi. Devre sonunda soyunma odasına 35-25 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyoda Williams'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, farkı eritmeye çalıştı. Morgan'la pota altında etkili olan Kaf-Kaf, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi.

Son periyot 8 sayı farkla, 53-45 başladı. Son 10 dakikalık bölümde de taraftarının müthiş desteğiyle üstünlüğünü koruyan Karşıyaka, salondan 68-57 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç , Can Mavisu , Ahmet Tatlıcı

PINAR KARŞIYAKA: Taylor 10, Triche 3, Metecan 6, M'Baye 11, Morgan 19, Yunus 2, Semih Erden 1, Kennedy 16, Nusret , Onuralp

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 5, Sloukas 11, Melih 16, Williams 3, Ahmet 5, Datome 3, Lauvergne 5, Stimac 9, Berkay

1'İNCİ PERİYOT: 17-15

İLK YARI: 35-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-45

5 FAUL: Morgan (37.43) (Pınar Karşıyaka)

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