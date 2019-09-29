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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
29.09.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka farklı başladı, gücünü gösterdi!

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Pınar Karşıyaka farklı başladı, gücünü gösterdi!

Basketbol Süper Ligi’nde sezon öncesi, 3 yıl sonra yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, ilk maçta gücünü gösterdi.

Karşıyaka, ligin ilk haftasında Teksüt Bandırma Basketbol’u deplasmanda 32 sayı farkla 89-57 yenerken son 3 yıldır Play-Off’a hasret kalan taraftarına güven verdi.

Yeşil-kırmızılılarda, geçen sezon isim değişikliğine giden Bandırma ekibinde oynayan Morgan, eski takımına karşı 25 sayı, 6 ribaundla görev yaptı.

Dünya Kupası nedeniyle takıma 1 hafta önce katılan M’Baye, 17 sayı üretirken, Triche 12 sayı, 6 ribaund, Taylor 6 sayı, 9 asist, Semih Erden 4 sayı, 5 ribaundla oynadı.

Crocker’ın sakatlığıyla takıma maçtan 2 gün önce katılan 6. yabancı DJ Kennedy, 8 sayı kaydederken yine yenilerden Nusret 8 sayı, Metecan 7 sayı, 7 ribaund üretti.

İlk maçtan bu kadar iyi oynayacaklarını tahmin etmediğini söyleyen Ufuk Sarıca, "Birbirleriyle daha önce oynamamış oyuncularla ilerleyen günlerde daha iyi olacağız. Fark yaratacak, savunma yapmayı seven oyuncularımız var. Kennedy 2 gün önce geldi, M’Baye bizimle sadece 4-5 antrenmana çıkabildi. Ben takımımla 10 gündür çalışıyorum. Bu kısa süreçte az ve öz verdiğimiz şeyleri oyuncularımız sahada istek ve arzuyla uyguluyorlar. İsteği, arzusu ve yüreği olan bir takım her şeyi yapabilir. Haftaya taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Pınar Karşıyaka farklı başladı, gücünü gösterdi

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