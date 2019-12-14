Pınar Karşıyaka evindeki galibiyet serisini sürdürme peşinde!

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki maç saat 15.15’te başlayacak.

Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak belirlendi.

Süper Lig’de 11 maçta 9 galibiyet alarak haftaya liderliği devralan Anadolu Efes’in gerisinde ikinci sırada başlayan Karşıyaka, bu sezon ligde ve Avrupa’da evinde hiç yenilmedi.

Ligde evinde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi rakiplerini farklı yenerken 5’te 5 yapan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup’ta ise İzmir’deki 4 maçını da kazandı.

Darüşşafaka engelini de geçerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefleyen Kaf-Kaf, bu mücadelenin ardından çarşamba günü Europe Cup’ta Enisey’i konuk edecek.

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