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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
08.04.2018 - 20:43, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka evinde Yeşilgiresun'u yendi

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Pınar Karşıyaka evinde Yeşilgiresun'u yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Belediyespor'u 77-71 mağlup etti. Pınar Karşıyaka bu sonuçla 9. galibiyetini elde ederken, Yeşilgiresun Belediyespor ise 16. kez mağlup oldu.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ozan Çakar, Zafer Yılmaz, İsmail Aydın
Pınar Karşıyaka: Banic 10, Waters 16, Kennedy 14, Jones 9, Erdi Gülaslan 7, Akif Egemen Güven 10, Wood 6, Metin Türen 3, Allen 2
Yeşilgiresun Belediyespor: Leon Harun Apaydın, Dragicevic 6, Buford 8, Boynton 11, Jefferson 19, James 15, Williams 6, Dusan Cantekin 6, Enes Berkay Taşkıran
1. Periyot: 24-14
Devre: 44-35
3. Periyot: 59-50
Beş faulle çıkan: 35.55 Williams (Yeşilgiresun Belediyespor)

İzmir temsilcisi, Waters ve Banic'in sayılarıyla müsabakanın ilk 3 dakikasını 7-4 üstün geçti. Ev sahibi ekip, Kennedy'nin son saniyelerde gelen sayısıyla ilk çeyreği 10 sayı üstünlükle tamamladı: 24-14.

Karşılaşmanın ikinci periyodunun ilk dakikalarında Jefferson'un sayılarıyla etkili olan konuk ekibe Akif Egemen ile karşılık veren Pınar Karşıyaka, Wood'un üç sayılık basketiyle 17. dakikada farkı 11 sayıya (37-26) çıkardı. Ev sahibi takım, soyunma odasına da 44-35 önde gitti.

Maçın 3. periyodunda üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, yine dışarıdan sayılar üretti. Jones'un üç sayılık basketiyle bu sefer 12 sayılık fark (57-45) yakalayan Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 59-50 önde girdi.

Mücadeleyi bırakmayan Yeşilgiresun Belediyespor, 4. periyotta Boynton'ın sayılarıyla 35. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 62-61. Kalan sürede hata yapmayan Pınar Karşıyaka, karşılaşmayı 77-71 kazandı.

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