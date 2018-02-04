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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Pınar Karşıyaka evinde galip
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Basketbol
04.02.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka evinde galip

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u zor da olsa yenmeyi başardı: 74-67.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada bir ara farkı 30 sayıya çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, Gaziantep farkı 3 sayıya kadar düşürse de salondan galip ayrıldı. Üst üste 2 mağlubiyetten sonra kazanan Kaf-Kaf, ligde 6 galibiyete ulaşarak nefes aldı. Karşıyaka'nın eski antrenörü Nenad Markovic'in çalıştırdığı Gaziantep Basketbol ise 3 galibiyetle düşme hattında son sırada kaldı. Sakatlıkları süren Allen ve Egemen'in forma giyemediği Kaf-Kaf'ta Waters 22, Jones 21 sayıyla skora katkı yaptı.


İki tarafın üst üste hücumlardan eli boş dönerek başladıkları maçta Karşıyaka, Jones'un 12, Waters'ın 8 sayısıyla üstünlüğü yakalayıp ilk periyodu 14 sayı farkla, 22-8 önde tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu iki basketbolcunun skorer oyunlarını sürdürmesiyle ikinci periyotta farkı artırdı. Soyunma odasına 41-16 ev sahibi ekip üstünlüğüyle girildi. Devrenin ardından Kaf-Kaf, farkı 30 sayıya kadar taşısa da Gaziantep temsilcisi etkili bir oyunla farkı 17'ye düşürdü. Son periyot 56-39 başladı. Dördüncü periyotta Karşıyaka üst üste hücumlardan boş dönerken Gaziantep Basketbol, Armand ve Miller'la 30 sayıya çıkan farkı son 4 dakikaya girerken 5'e düşürdü. Bu dakikadan sonra devreye giren Kennedy, üst üste 6 sayıyla takımını ateşlemeye çalıştı. Son anları heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmada fark 3 sayıya inse de Karşıyaka, taraftarının da desteğiyle salondan galip ayrıldı: 74-67.

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