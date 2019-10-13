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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka deplasmanda galip!

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Pınar Karşıyaka deplasmanda galip!

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 85-77 yendi.

Karşılaşmaya Taylor ve Metecan Birsen'in basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 2. dakikayı 7-2 önde geçti. Rakibinin bu başlangıcına Olaseni ve Freeman ile cevap veren Bursaspor karşısında iyi oyunu sürdüren İzmir temsilcisi, 6. dakikada 7 sayılık (10-17) fark yakaladı. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, çeyreği 22-18 önde bitirdi.

İkinci periyoda da hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, 11. dakika bulduğu sayılarla farkı 9'a kadar çıkardı: 18-27. Özellikle pota altında aldığı ribauntlarla rakibine üstünlük kuran İzmir temsilcisi, 14. dakikada farkı çift hanelere (22-32) yükseltti. Çeyrek genelinde daha temkinli oynayarak 24 saniyeleri sonuna kadar kullanan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 45-38 üstün gitti.

Üçüncü periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle başlarken, 24. dakikayı Pınar Karşıyaka 51-43'lik skorla önde geçti. Yoğun seyirci desteğini arkasına alan Bursaspor, Jones ve Freeman'ın ön plana çıktığı hücumlarla çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı eritti (55-57) ve son dakikaya girilirken maçın başından bu yana ilk kez öne geçti: 58-57. Bu baskıyı kırarak Yunus Emre Sonsırma ve Nusret Yıldırım ile üst üste üç sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, final periyotuna 63-58 önde girdi.

Son periyota Metecan Birsen ve Yunus Emre Sonsırma'nın basketleriyle başlayan İzmir ekibi, 11-0'lık seri yakalayarak farkı 32. dakikada tekrar çift hanelere (58-68) çıkardı. Frutti Extra Bursaspor tempolu oyunuyla farkı kapatmaya çalışa da rakibi karşısında daha diri duran Pınar Karşıyaka, kalan dakikalarda kontrolü kaybetmedi ve karşılaşmadan 85-77 galip ayrıldı.

Barış Pınarı Harekatı'na pankartlı destek

Bursasporlu taraftarlar, rakip takım seyircisinin alınmadığı maçta kendilerine ayrılan bölümlerin neredeyse tamamını doldurdu.
Maç boyunca takımlarına tezahüratlarla destek veren yeşil-beyazlı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı'na destek verip, "Yürü bu yol şeref, zafer yolu" yazılı dev pankart açtı.

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Musa Kazım Çetin, Mehmet Serdar Ünal
Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 20, Freeman 20, Chris Jones 17, Perry Jones 12, Tuğberk Gedikli, Riley 6, Tevfik Akdamar, Ender Arslan, İzzet Türkyılmaz 2
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 12, Morgan 16, Triche 6, Taylor 14, Baye 3, Yunus Emre Sonsırma 6, Semih Erden 3, Kennedy 11, Nusret Yıldırım 14
1. Periyot: 18-22
Devre: 38-45
3. Periyot: 58-63

Basketbol Süper Ligi toplu sonuçlar

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor: 64-84
Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka: 77-85
Teksüt Bandırma-Anadolu Efes: 84-66
Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen: 61-98
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-Çankaya Üniversitesi: 89-64

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