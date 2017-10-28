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Pınar Karşıyaka Daçka sınavında

Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Darüşşafaka Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak.

Hürriyet Haber
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Darüşşafaka Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda hafta içinde Almanya'da Ewe Baskets Oldenburg'a 96-82 mağlup olan, ligdeki son 2 karşılaşmada Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank'a boyun eğen yeşil-kırmızılılar, Daçka karşısında çıkış arayacak. İki takım da ilk 3 haftada 1'er galibiyet, 2'şer yenilgi aldı. Karşıyaka'da lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue bu hafta da forma giyemeyecek.

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