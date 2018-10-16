Pınar Karşıyaka Belçika deplasmanında
Yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Spirou Basket'e konuk olacak.
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında yarın Belçika ekibi Spirou Basket'e konuk olacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa Kupalarındaki ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Belçika'nın Charleroi kentindeki "Spiroudome"da Spirou Basket'le karşılaşacak.
Gruptaki diğer karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor Hollanda'da Donar Groningen'le mücadele edecek.
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